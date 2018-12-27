Израиль одобрил строительство 2200 единиц жилья в поселениях

Израиль воспользовался Рождеством, чтобы избежать негативной реакции из-за рубежа, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

По сообщению JTA, отдел министерства обороны Израиля, ответственный за санкционирование строительства в поселениях, представил планы строительства почти 2200 единиц жилья в 47 поселениях. Утверждение планов состоялось во вторник и среду в расчете на то, что большинство стран, критикующих обычно Израиль за строительство в поселениях, будут отмечать Рождество.

В общей сложности для строительства были утверждены 1038 единиц жилья, и более 900 были утверждены на более ранней стадии планирования. Большая часть утвержденного жилья будет построена в поселениях к востоку от защитной стены за пределами блоков поселений, которые, вероятно, будут сохранены Израилем при любом мирном соглашении с палестинцами. Согласно утверждению «Шалом ахшав», в 2018 году в результате будет выдано в общей сложности 5618 разрешений на строительство, причем 83% — в изолированных поселениях. В этот список входят также учебное заведение с общежитием и две промышленные зоны.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.