СМИ: Нетаньяху попросил о сохранении спокойствия в Газе

Нетаньяху хочет добиться долгосрочного прекращения огня в связи с выборами, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

«Аруц шева» сообщает, что египетские источники передали «Аль-Араби аль-Джадид», арабской газете, выходящей в Лондоне, что премьер- министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил египтян передать в Газу сообщение о том, что он хочет добиться долгосрочного прекращения огня из-за досрочных выборов в Израиле. Согласно сообщению, Нетаньяху также попросил египтян облегчить перемещение жителей Газы через контрольно-пропускной пункт в Рафиахе на египетской границе, чтобы не дать ХАМАСу повода для обострения ситуации.

Вчера кнессет утвердил самороспуск, и начался обратный отсчет времени до 9 апреля, даты досрочных выборов. По оценкам специалистов, сменится 35-40% депутатского корпуса, но Нетаньяху останется премьер-министром Израиля.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.