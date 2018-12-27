СМИ: Нетаньяху попросил о сохранении спокойствия в Газе

27 декабря 2018 14:24 (UTC+04:00)

Нетаньяху хочет добиться долгосрочного прекращения огня в связи с выборами, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

«Аруц шева» сообщает, что египетские источники передали «Аль-Араби аль-Джадид», арабской газете, выходящей в Лондоне, что премьер- министр Израиля Биньямин Нетаньяху попросил египтян передать в Газу сообщение о том, что он хочет добиться долгосрочного прекращения огня из-за досрочных выборов в Израиле. Согласно сообщению, Нетаньяху также попросил египтян облегчить перемещение жителей Газы через контрольно-пропускной пункт в Рафиахе на египетской границе, чтобы не дать ХАМАСу повода для обострения ситуации.

Вчера кнессет утвердил самороспуск, и начался обратный отсчет времени до 9 апреля, даты досрочных выборов. По оценкам специалистов, сменится 35-40% депутатского корпуса, но Нетаньяху останется премьер-министром Израиля.

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