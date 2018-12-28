Губернатор ЕАО рассказал о планах по привлечению инвестиций из Израиля

Власти Еврейской автономной области хотят привлечь инвесторов из Израиля в проекты в животноводстве, сообщил в интервью РИА Новости глава Еврейской автономной области (ЕАО) Александр Левинталь, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"К сожалению, нет израильских инвестиций. Мы пытаемся сейчас этот аспект проработать. У нас сельхозпроизводство специализируется в основном на сое. Хотелось бы развивать животноводство, для чего нужны кормовые культуры. Сейчас мы подбираем землю для этого и ищем инвесторов. Смотрим как раз в числе израильских. Учитываем тот фактор, что продуктивность животноводства в Израиле очень высокая", - сказал Левинталь.

Привлечение израильских инвесторов, по словам главы ЕАО, потребовало поиска нестандартных решений.

"Мы предлагаем Израилю для получения серьезной выгоды рассматривать нас как мостик на Китай, где находится гигантский рынок. Хотим создать для них комфортные условия, в частности, строим кошерный ресторан, который будет запущен в следующем году. По статистике 66% израильских предпринимателей – ортодоксальные верующие, которые употребляют только кошерную пищу", - объяснил Левинталь.

По его словам, планируется отправить в Израиль делегацию, как только будет решен вопрос с подбором земельных участков под проекты, чтобы можно было говорить предметно.

"Я разговаривал с послом Израиля – они готовы помочь в налаживании контактов. Кроме того, интересно образовательное направление, медицина. Не хотелось бы, чтобы эта поездка превратилась в туристическую, поэтому нужно четко проработать проекты, которые сможем предложить израильским коллегам", - уточнил глава региона.

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