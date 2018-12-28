Мир осудил строительство новых домов в израильских поселениях

Вслед за руководством Палестинской автономии, решение о новом большом строительстве на Западном берегу Израиля осудили Франция и ЕС, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Решение о строительстве около 2000 единиц жилья и двух промзон за «зеленой чертой» было принято министерством обороны и верховным советом по планированию 26 декабря.

МИД Палестины заявил, что новое строительство подрывает мирный процесс в регионе и отдаляет создание «двух государств для двух народов».

В четверг решение также осудила Франция. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Агнес фон дер Мюлл заявила прессе, что «колонизация противоречит международному праву», в частности резолюции 2334 Совета Безопасности ООН: «Мы призываем Израиль пересмотреть решение».

В пятницу утром специальное заявление сделал МИД Европейского Союза: «Позиция ЕС остается неизменной. Деятельность в поселениях является незаконной и противоречит международным правилам, подрывает возможность урегулирования ближневосточного конфликта на основе принципа двух государств для двух народов».

В ЕС назвали решение Израиля «разочаровывающим и неприемлемым».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.