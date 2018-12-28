Мир осудил строительство новых домов в израильских поселениях

28 декабря 2018 14:21 (UTC+04:00)

Вслед за руководством Палестинской автономии, решение о новом большом строительстве на Западном берегу Израиля осудили Франция и ЕС, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Решение о строительстве около 2000 единиц жилья и двух промзон за «зеленой чертой» было принято министерством обороны и верховным советом по планированию 26 декабря.

МИД Палестины заявил, что новое строительство подрывает мирный процесс в регионе и отдаляет создание «двух государств для двух народов».

В четверг решение также осудила Франция. Пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции Агнес фон дер Мюлл заявила прессе, что «колонизация противоречит международному праву», в частности резолюции 2334 Совета Безопасности ООН: «Мы призываем Израиль пересмотреть решение».

В пятницу утром специальное заявление сделал МИД Европейского Союза: «Позиция ЕС остается неизменной. Деятельность в поселениях является незаконной и противоречит международным правилам, подрывает возможность урегулирования ближневосточного конфликта на основе принципа двух государств для двух народов».

В ЕС назвали решение Израиля «разочаровывающим и неприемлемым».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Губернатор ЕАО рассказал о планах по привлечению инвестиций из Израиля
Израиль 10:29
Турция осудила строительство Израилем новых поселений на Западном берегу реки Иордан
Турция 08:04
В Израиле рассказали, сколько времени займет уничтожение ливанских туннелей
Израиль 27 декабря 18:57
Израиль собирается стать крупнейшим экспортером конопли
Израиль 27 декабря 18:07
Палестина приостановила импорт израильской сельхозпродукции
Другие страны 27 декабря 16:32
СМИ: Нетаньяху попросил о сохранении спокойствия в Газе
Израиль 27 декабря 14:24
Лента новостей
SOCAR приступила к производству наночастиц
Энергетика 14:29
Российские звезды покажут бакинцам как найти счастье, обернувшееся трагедией
Культура 14:25
Оглашены объемы добычи с блока АЧГ
Энергетика 14:23
В Азербайджане открылся Учебно-образовательный центр специалистов летательных аппаратов (ФОТО)
Политика 14:19
Казахстанская добыча железной руды выросла на 8%
Казахстан 14:18
Тукезбан Исмайлова – за три месяца до смерти (ФОТО)
Культура 14:14
В Узбекистан поступили денежные переводы на $3,8 млрд
Узбекистан 14:08
В субботу в Баку временами ожидаются осадки
Общество 13:52
В Азербайджане часть средств пошлины за регистрацию мобильных устройств будет направляться на соцзащиту
Общество 13:50