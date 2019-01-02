Гондурас готов к переговорам с Израилем по поводу перевода посольства

2 января 2019 09:57 (UTC+04:00)

Правительство Гондураса объявило в среду, что проведет переговоры с Израилем об открытии посольства в Иерусалиме, передает cursorinfo.co.il.

Высокопоставленные чиновники Гондураса выразили готовность своего правительства переместить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Этот вопрос предполагалось обсудить в Бразилии, где на инаугурации вновь избранного президента Джейра Болсонаро должны были встретиться Биняьмин Нетаньяху и президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.

По сообщению Walla, в Бразилии состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаньяху с государственным секретарем США Майком Помпео и президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом. Как сообщается, все трое договорились провести встречи в столицах каждой страны «для содействия процессу открытия посольств в Тегусигальпе и Иерусалиме» и «для укрепления политических отношений и координации сотрудничества в области развития в Гондурасе».

Ранее Трамп угрожал прекратить помощь Гондурасу за то, что там не остановили караван беженцев, направлявшихся к границе США и Мексики, так что рычаги давления на власти Гондураса у Помпео в Бразилии были.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Помпео: США привержены сотрудничеству с Израилем, несмотря на вывод своих войск из Сирии
США 03:19
Парламент Израиля утвердил самороспуск оппозиционного блока "Сионистский лагерь"
Израиль 02:27
Госдеп: Помпео и Нетаньяху обсудили угрозу со стороны Ирана
США 00:01
Израиль в 2018 году посетили четыре миллиона туристов
Израиль 31 декабря 2018 20:44
Болтон заявил, что в Турции и Израиле обсудит борьбу с ИГ после вывода войск США из Сирии
США 28 декабря 2018 20:56
Лавров призвал к возобновлению коллективной работы над ближневосточным урегулированием
Россия 28 декабря 2018 17:48
Лента новостей
Облигации минфина и ноты Центробанка Азербайджана превалируют на Бакинской фондовой бирже
Финансы 10:31
Визит Пашиняна в Россию разрушил последние надежды на создание им сбалансированной внешнеполитической доктрины - эксперт
Политика 10:24
Российские военные в Сирии доставили новогодние подарки 200 детям из малоимущих семей
Арабские страны 10:03
Си Цзиньпин предложил Тайваню провести консультации по развитию отношений
Китай 10:00
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 46 раз за сутки
Нагорно-карабахский конфликт 09:58
На Камчатке пепел от вулкана Шивелуч угрожает полету самолетов
Россия 09:50
Белый дом: Трамп намерен завершить шатдаун и получить средства на строительство стены
США 09:46
Опрос: Больше французов стали выступать за продолжение протестов
Европа 09:43
Туристы смогут воспользоваться интерактивной картой Бакинского метрополитена
ИКТ 09:28