Гондурас готов к переговорам с Израилем по поводу перевода посольства

Правительство Гондураса объявило в среду, что проведет переговоры с Израилем об открытии посольства в Иерусалиме, передает cursorinfo.co.il.

Высокопоставленные чиновники Гондураса выразили готовность своего правительства переместить свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим. Этот вопрос предполагалось обсудить в Бразилии, где на инаугурации вновь избранного президента Джейра Болсонаро должны были встретиться Биняьмин Нетаньяху и президент Гондураса Хуан Орландо Эрнандес.

По сообщению Walla, в Бразилии состоялась встреча премьер-министра Биньямина Нетаньяху с государственным секретарем США Майком Помпео и президентом Гондураса Хуаном Орландо Эрнандесом. Как сообщается, все трое договорились провести встречи в столицах каждой страны «для содействия процессу открытия посольств в Тегусигальпе и Иерусалиме» и «для укрепления политических отношений и координации сотрудничества в области развития в Гондурасе».

Ранее Трамп угрожал прекратить помощь Гондурасу за то, что там не остановили караван беженцев, направлявшихся к границе США и Мексики, так что рычаги давления на власти Гондураса у Помпео в Бразилии были.

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