Филиппины запрашивают право на перелеты в Израиль через Саудовскую Аравию

Филиппинский авиаперевозчик Philippine Airlines запросил разрешение на прямые перелеты из Манилы в Тель-Авив через воздушное пространство Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на 9tv.co.il.

Компания попросила Международную ассоциацию воздушного транспорта посодействовать в получении этого разрешения. Авиаперевозчик отмечает, что количество филиппинских туристов, посещающих Израиль, выросло за последнее время более чем вдвое, а число израильских путешественников, стремящихся на Филиппины, увеличилось чуть менее чем в два раза. Прямые рейсы сократят время, проведенное в полете, на целый час.

Если разрешение будет получено, то Philippine Airlines станет второй авиакомпанией, получившей право использовать воздушное пространство Саудовской Аравии для перелетов в Израиль.

Первопроходцем стала индийская Air India, осуществляющая полеты из Дели в Тель-Авив. До этого решения воздушное пространство королевства было закрыто на протяжении 70 лет не только для всех израильских, но и для любых других самолетов, направляющихся в еврейское государство.