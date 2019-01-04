Болсонару: Только израильтяне могут решать, где находится их столица

4 января 2019 14:01 (UTC+04:00)

После завершения визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Бразилию президент крупнейшего южноамериканского государства Жаир Болсонару вновь заявил о намерении перевести посольство его страны в Иерусалим, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

«Израиль является суверенным государством, и мы должны уважать этот статус. Только израильтяне имеют право решать, где будет находиться их столица», — заявил президент в интервью бразильским СМИ в четверг вечером (3 января).

Кроме того, 20 канал ИТВ цитирует еще одну фразу из интервью бразильского президента:

«Разумеется, экстремистски настроенные арабские политики будет противодействовать переводу посольства, но другие страны согласятся с этим решением».

Напомним, первого января премьер-министр Биньямин Нетаньяху принял участие в церемонии инаугурации избранного президента Бразилии Жаира Болсонару и провёл ряд встреч во Дворце Национального конгресса Бразилии, где проходила церемония.

Премьер-министр Израиля встретился на церемонии с государственным секретарем США Майком Помпео, премьер-министром Венгрии Виктором Урбаном, президентом Чили Себастьяном Пьенера, президентом Сербии Александром Вучичем, президентом Кабо-Верде Жорже Карлушем Фонсека и другими лидерами.

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