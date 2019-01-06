На Западном берегу реки Иордан неизвестные обстреляли автобус

Неизвестные выстрелили в автобус рядом с израильским поселением Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан. Об этом, как передает Trend cо ссылкой на РИА Новости, сообщает армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад общественный автобус был обстрелян рядом с поселением Бейт-Эль к северу от Иерусалима, в результате водитель автобуса получил легкие ранения. Наши солдаты сейчас ищут подозреваемых в этом районе", - говорится в заявлении.

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