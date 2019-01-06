На Западном берегу реки Иордан неизвестные обстреляли автобус

6 января 2019 03:35 (UTC+04:00)

Неизвестные выстрелили в автобус рядом с израильским поселением Бейт-Эль на Западном берегу реки Иордан. Об этом, как передает Trend cо ссылкой на РИА Новости, сообщает армейская пресс-служба.

"Некоторое время назад общественный автобус был обстрелян рядом с поселением Бейт-Эль к северу от Иерусалима, в результате водитель автобуса получил легкие ранения. Наши солдаты сейчас ищут подозреваемых в этом районе", - говорится в заявлении.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израиль планирует разместить гостей "Евровидения-2019" в палатках
Израиль 5 января 13:12
Горный курорт Израиля открыт для посетителей
Израиль 5 января 12:56
Путин и Нетаньяху обсудили координацию между вооруженными силами в Сирии
Израиль 4 января 19:28
Болсонару: Только израильтяне могут решать, где находится их столица
Израиль 4 января 14:01
Египет давал разрешение Израилю атаковать Синай с воздуха
Арабские страны 4 января 12:09
Болсонару допустил, что перенос посольства в Иерусалим приведет к санкциям против Бразилии
Другие страны 4 января 09:56
Лента новостей
Двое британских военнослужащих ранены в Сирии
Европа 03:13
Иран раскритиковал ЕС за задержку в создании механизма обхода санкций США
Политика 02:40
В Каире при разминировании взрывного устройства у церкви погиб полицейский
Другие страны 02:19
В Египте более 20 человек пострадали в результате ДТП
Другие страны 01:48
Девять землетрясений произошли в штате на юге Мексики менее чем за четыре часа
Другие страны 01:23
Макрон осудил насилие во время протестов "желтых жилетов"
Европа 00:51
В Бразилии произошло землетрясение магнитудой 6,8
Другие страны 00:20
Прошло 25 лет со дня успешного завершения Горадизской операции
Нагорно-карабахский конфликт 00:01
Землетрясение магнитудой 6,1 зафиксировано у берегов Аляски
США 5 января 23:56