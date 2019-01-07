Нетаньяху провел переговоры с Болтоном

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху встретился в воскресенье вечером в Иерусалиме с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном, как передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости сообщили из канцелярии главы израильского правительства.

Болтон заверил Нетаньяху, что администрация Белого дома не допустит восстановления ИГ в Сирии, говорится в сообщении.

На совместной пресс-конференции, которая состоялась по окончании встречи, Болтон сказал, что под руководством президента США Дональда Трампа и Нетаньяху "у нас лучшие американо-израильские отношения в истории".

"Возможность государства защитить себя является главным экзаменом для суверенного государства. Я обращаюсь ко всем странам региона, которые сомневаются в готовности США встать на защиту Израиля, чтобы они подумали еще раз", - заявил советник по национальной безопасности США.

Предполагается, что Болтон будет сопровождать Нетаньяху в поездке на Голанские высоты в понедельник, если погода позволит такую поездку, сообщил 10-й израильский канал.

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