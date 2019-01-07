Израиль нанес удары по лагерю ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

Истребители и боевые вертолеты Армии обороны Израиля атаковали в понедельник несколько целей на территории военного лагеря движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории из палестинского приморского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сегодня запуск ракеты был идентифицирован по израильской территории из сектора Газа. В ответ истребители и боевые вертолеты нанесли удары по ряду целей ХАМАС в военном лагере этой организации в северной части сектора Газа", - указали военные. "Армия обороны Израиля считает движение ХАМАС ответственным за все события в секторе Газа и исходящие с его территории атаки", - добавили в армии, отметив, что "продолжат действовать для защиты израильских граждан от террора из сектора Газа.

Ранее в понедельник ракета, запущенная с территории палестинского приморского анклава в сторону Израиля, была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол", сообщили военные. В результате запуска на юге Израиля в районе города Ашкелон и регионального совета Хоф-Ашкелон сработали сирены воздушной тревоги.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.