Израиль нанес удары по лагерю ХАМАС в Газе в ответ на запуск ракеты

7 января 2019 11:26 (UTC+04:00)

Истребители и боевые вертолеты Армии обороны Израиля атаковали в понедельник несколько целей на территории военного лагеря движения ХАМАС в северной части сектора Газа в ответ на запуск ракеты по израильской территории из палестинского приморского анклава. Об этом сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ранее сегодня запуск ракеты был идентифицирован по израильской территории из сектора Газа. В ответ истребители и боевые вертолеты нанесли удары по ряду целей ХАМАС в военном лагере этой организации в северной части сектора Газа", - указали военные. "Армия обороны Израиля считает движение ХАМАС ответственным за все события в секторе Газа и исходящие с его территории атаки", - добавили в армии, отметив, что "продолжат действовать для защиты израильских граждан от террора из сектора Газа.

Ранее в понедельник ракета, запущенная с территории палестинского приморского анклава в сторону Израиля, была перехвачена израильской системой ПВО "Железный купол", сообщили военные. В результате запуска на юге Израиля в районе города Ашкелон и регионального совета Хоф-Ашкелон сработали сирены воздушной тревоги.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Израильская система ПВО перехватила ракету со стороны сектора Газа
Израиль 09:50
Нетаньяху провел переговоры с Болтоном
Израиль 01:25
На Западном берегу реки Иордан неизвестные обстреляли автобус
Израиль 6 января 03:35
Израиль планирует разместить гостей "Евровидения-2019" в палатках
Израиль 5 января 13:12
Горный курорт Израиля открыт для посетителей
Израиль 5 января 12:56
Путин и Нетаньяху обсудили координацию между вооруженными силами в Сирии
Израиль 4 января 19:28
Лента новостей
Минздрав Азербайджана об эпидемситуации в связи со свиным гриппом в сопредельных странах
Общество 12:09
Экономика столицы Казахстана демонстрирует рост
Казахстан 11:59
В Баку появится Остров монстров (ВИДЕО)
Интересное 11:55
Будет ли 21 января рабочим днем в Азербайджане?
Общество 11:46
Азербайджанский фундук будет поставляться в Ливан
Бизнес 11:44
СМИ: Власти Китая с 2014 года вернули из-за рубежа около 5 тыс. беглых коррупционеров
Китай 11:28
Президент Турции и лидер оппозиции проведут совместные митинги
Турция 11:28
Абэ поклялся "поставить точку" в переговорах с Россией по Курилам
Другие страны 11:22
В Турции задержаны 100 военнослужащих
Турция 11:20