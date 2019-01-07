Нетаньяху приостановил передачу ХАМАС катарских $15 миллионов

7 января 2019 17:37 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился приостановить третью передачу ХАМАС 15 миллионов долларов катарских денег из-за ночного ракетного обстрела, который был произведен по израильской территории из сектора Газа, об этом сообщила радиостанция Армии обороны Израиля "Галей ЦАХАЛ", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно информации радио, израильские власти сообщили катарскому бизнесмену, который должен был доставить деньги в Газу через Израиль, что перевод денег временно заморожен.

Отмечается, что эта мера предпринята в связи с ракетным обстрелом израильской территории, а также в связи с беспорядками на границе с Газой, имевшими место 4 января.

"Галей ЦАХАЛ" отмечает, что речь идет о временной отсрочке, и, возможно, через какое-то время перевод денег в Газу будет возобновлен.

Ранее пресс-служба израильской армии сообщала о нанесении авиаудара по нескольким позициям группировки ХАМАС в секторе Газа в ответ на запущенную на территорию Израиля ракету.

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