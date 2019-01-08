Впервые в истории в парламент Израиля баллотируется глухая женщина

Во вторник, 8 января, израильская партия ЦАЛАШ во главе с Нафтали Беннетом и Айелет Шакед объявила о присоединении к предвыборному списку Ширли Пинто, активистка движения за права людей с особыми потребностями, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Впервые в истории в израильский парламент баллотируется глухая женщина.

30-летняя Ширли Пинто, юрист по образованию, проживает в Гиватаиме и является активисткой нескольких общественных организаций за права людей с особыми потребностями. Во внешнеполитических и общественных вопросах придерживается правых взглядов.

"Я очень рада и взволнована тем, что присоединяюсь к списку "Новых правых". Продолжу в Кнессете бороться за права инвалидов", - заявила Ширли Пинто.

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