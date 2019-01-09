Подозрение на теракт в Иерусалиме: легко ранена 15-летняя школьница

Около 7 часов утра во вторник полиция получила сообщение об инциденте на улице Мордехай Алкахи в районе Армон Нацив в Иерусалиме, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

В квартире находилась раненая 15-летняя девушка. По ее словам, она ждала автобуса на остановке, чтобы ехать в школу, когда на нее напал мужчина с ножом. Подросток определил его как араба.

Нападавший скрылся.

Девушка смогла вернуться домой и уже туда были вызваны полиция и «скорая».

Сотрудники МАДА оказали пострадавшей первую помощь на месте и отправили ее в больницу «Шаарей Цедек». Девушка ранена легко и ее жизни ничто не угрожает.

Полиция выясняет обстоятельства и мотивы преступления.

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