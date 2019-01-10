Оглашено название новой подводной лодки ВМС Израиля

10 января 2019 10:19 (UTC+04:00)

Командующий ВМФ Израиля Эли Шарвит объявил, что шестая подводная лодка, которая должна быть получена израильским флотом в начале следующего десятилетия, будет называться «Дракон», передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Как говорится в сообщении пресс-службы ЦАХАЛа, название подводной лодки было определено после детальной процедуры и было объявлено сегодня на Конференции по программе действий в области вооружений на 2019 год.

Избранное название имеет двойной смысл, «Драконом» именуют океаническую глубоководную рыбы-хищника, кроме того, ее название будет напоминать о подлодке «Дакар», которая утонула по неустановленной причине во время перехода из Англии к месту базирования (в Хайфу) в 1968 году.

Шестая подводная лодка ВМС, под названием «Дракон», станет архетипом для подводных лодок следующего поколения, самой передовой модели на службе военно-морского флота Израиля в ближайшие десятилетия.

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