Израиль попросил Египет открыть КПП "Рафиах"

Арабская газета "Аль-Арави аль-Джадид" сообщает со ссылкой на высокопоставленного египетского чиновника об обращении израильских силовых структур к своим коллегам в Египте с просьбой полностью возобновить работу КПП "Рафиах" на границе Египта и сектора Газа - в обоих направлениях, передает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

В публикации отмечается, что Израиль опасается новой вспышки насилия в Газе, а потому хочет ослабить давление, чтобы им не воспользовались в своих интересах палестинские группировки.

Другое издание на арабском языке, "Фаластын аль Аюм" сообщает со ссылкой на информированный источник о том, что сегодня, 10 января, делегация египетских силовиков и переговорщиков прибудет в Газу. И вопрос открытия КПП "Рафиах" будет обязательно обсуждаться на встрече египтян и руководства ХАМАСа, так же, как и вопрос прекращения насилия в отношении Израиля.

Египтяне также рассматривают возможность позволить главе ХАМАСа Исмаилу Хание покинуть сектор Газа, чтобы отправиться с официальным визитом в Москву.

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