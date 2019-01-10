Глава СБ Израиля: "Китайские инвестиции могут угрожать безопасности Израиля"

10 января 2019 15:12 (UTC+04:00)

Директор общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман предупредил об угрозе национальной безопасности, которую могут представлять для Израиля инвестиции китайских корпораций, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Заявление было сделано Аргаманом на закрытой лекции, данной им в Тель-Авивском университете.

По словам Аргамана, цитируемым телеканалом "Эсер", влияние Китая может представлять угрозу, особенно во всем, что касается инфраструктурных проектов, и требует внесения соответствующих изменений в законодательство.

"Существующее израильское законодательство отстает от потребностей в сфере обеспечения безопасности с точки зрения контроля и надзора над иностранными инвестициями", - подчеркнул Аргаман.

Отметим, что именно Аргаман в итоге заблокировал продажу китайской компании израильской страховой компании "Феникс".

Предупреждение Аргамана прозвучало на той же неделе, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу попросил ужесточить политику по отношению к китайским компаниям в сфере связи, особенно – к компаниям ZTE и Huawei.

Также в последние месяцы в Вашингтоне начали высказывать недовольство по поводу допуска китайских корпораций к строительству израильских портов. В частности, новым Хайфским портом будет управлять китайская компания SIPG (Shanghai International Port Group), а ашдодский порт будет строить китайская компания PMEC (Pan Mediterranean Engineering Company Ltd.

В Белом доме и в Пентагоне призывают Израиль пересмотреть тендеры, угрожая прекратить заходы в Хайфу кораблей ВМФ США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В КНР заявили, что достигли прогресса с США при решении структурных проблем в торговле
Китай 14:58
АОН КНР: темпы роста китайской экономики в 2019 году составят 6,3%
Китай 13:23
Израиль попросил Египет открыть КПП "Рафиах"
Израиль 13:07
Товарооборот России и Китая впервые превысил сто миллиардов долларов
Россия 12:43
Премьер Китая надеется на содействие Tesla в развитии отношений с США
Китай 10:51
Инфляция в Китае по итогам 2018 года составила 2,1%
Китай 10:22
Лента новостей
Казахстанское АО «КазАвтоЖол» привлечет подрядчиков для ремонта автодорог
Тендеры 16:12
Вице-премьер Китая отметил важность обеспечения безопасности и качественного роста энергосектора
Энергетика 16:11
В Казахстане будет создан специальный портал для жилищной программы "7-20-25"
Казахстан 16:05
Помпео: США продолжат операции против ИГ и после вывода из Сирии своих войск
США 16:05
Турция может купить американские ЗРК Patriot - глава МИД
США 16:05
Текстильная продукция Туркменистан выходит на германский рынок
Бизнес 15:59
Интернет все больше влияет на рост числа разводов в Азербайджане - госкомитет
Общество 15:50
На концерте Максима Фадеева в Баку выступит MOLLY
Звёздный мир 15:48
Система денежных переводов Азербайджана полностью прекратила свою деятельность
Финансы 15:44