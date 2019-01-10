Глава СБ Израиля: "Китайские инвестиции могут угрожать безопасности Израиля"

Директор общей службы безопасности (ШАБАК) Надав Аргаман предупредил об угрозе национальной безопасности, которую могут представлять для Израиля инвестиции китайских корпораций, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Заявление было сделано Аргаманом на закрытой лекции, данной им в Тель-Авивском университете.

По словам Аргамана, цитируемым телеканалом "Эсер", влияние Китая может представлять угрозу, особенно во всем, что касается инфраструктурных проектов, и требует внесения соответствующих изменений в законодательство.

"Существующее израильское законодательство отстает от потребностей в сфере обеспечения безопасности с точки зрения контроля и надзора над иностранными инвестициями", - подчеркнул Аргаман.

Отметим, что именно Аргаман в итоге заблокировал продажу китайской компании израильской страховой компании "Феникс".

Предупреждение Аргамана прозвучало на той же неделе, когда советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в ходе встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаниягу попросил ужесточить политику по отношению к китайским компаниям в сфере связи, особенно – к компаниям ZTE и Huawei.

Также в последние месяцы в Вашингтоне начали высказывать недовольство по поводу допуска китайских корпораций к строительству израильских портов. В частности, новым Хайфским портом будет управлять китайская компания SIPG (Shanghai International Port Group), а ашдодский порт будет строить китайская компания PMEC (Pan Mediterranean Engineering Company Ltd.

В Белом доме и в Пентагоне призывают Израиль пересмотреть тендеры, угрожая прекратить заходы в Хайфу кораблей ВМФ США.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.