Израиль получил от Европы €2.5 млрд под низкий процент

Главный аудитор министерства финансов Израиля завершил эмиссию государственных облигаций за рубежом общим объемом в 2,5 миллиарда евро, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

1,25 миллиарда евро было получено под облигации сроком на 10 лет под 1,5%, и 1,25 миллиарда — на срок 30 лет под 2,5%. Речь идет о крупнейшей эмиссии государственных облигаций Израиля на международных рынках за всю историю страны.

«Израильская экономика в последние несколько лет демонстрирует быстрый рост, низкий уровень безработицы, низкое соотношение государственного долга к ВВП. Удачная эмиссия продемонстрировала веру международных финансовых организаций в израильскую экономику и мировое признание ответственной экономической политики Израиля», отметил министр финансов Моше Кахлон («Кулану»).

Низкий процент по облигациям и длительный срок эмиссии стали возможными благодаря высоким оценкам кредитоспособности еврейского государства, положительным прогнозам и стабильности израильской экономики. Отмечается, что Израиль — одно из единичных государств мира, которому удалось привлечь в Европе средства на 30 лет.

Перед началом эмиссии государственных облигаций в Европу отправилась рабочая группа под руководством заместителя главного аудитора Минфина Гиля Коэна. Израильские экономисты провели серию встреч с инвесторами в Лондоне, Париже, Мюнхене и Франкфурте.

В сообщении министерства финансов отмечают огромный интерес инвесторов к израильским государственным ценным бумагам: объем предложений достиг 15 миллиардов евро, вшестеро больше, чем сумма предлагаемых к эмиссии облигаций. Столь высокий спрос позволил провести эмиссию на более длительный срок под низкие проценты.

Израильские облигации приобрели около 300 инвесторов из 30 стран мира, в числе инвесторов — центральные банки, пенсионные фонды, страховые компании и многие другие организации. Это была седьмая эмиссия израильских гособлигаций в евро, предыдущая была осуществлена в январе 2017 года.

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