Израиль примет саммит Вышеградской четверки в феврале

Тогда Нетаньяху подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Израиля и назвал ее безумной. "Не надо вредить единственной стране в регионе, которая заботится об интересах Европы. Перестаньте нападать на Израиль, поддержите нас. Европа отрезает себя от одного из наиболее быстро развивающихся центров мира, и это совершенно нелогично. Европа вредит себе тем, что пытается вредить Израилю своей безумной политикой выдвижения нам условий", - заявил тогда глава израильского правительства.

В последние месяцы МИД и представители кабинета министров Израиля вели активные переговоры с руководством четырех стран о реализации плана по проведению очередного саммита в Иерусалиме, указывает издание. Отмечается, что израильский лидер активно участвует в работе региональных внутриевропейских блоков. В частности, в 2018 году он посетил форум лидеров стран Балтии, планируется участие в Балканском саммите. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.