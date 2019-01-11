Израиль примет саммит Вышеградской четверки в феврале

11 января 2019 13:08 (UTC+04:00)

Саммит группы Вышеградской четверки с участием премьер-министров Польши, Венгрии, Чехии и Словакии пройдет в Иерусалиме 19 февраля, сообщает газета "Исраэль а-Йом", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Лидеры стран Центральной Европы, выступающих оппозиционным блоком по отношению ко многим аспектам политики Европейского союза, получили приглашение в Израиль после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху побывал на Вышеградском саммите в Будапеште в июле 2017 года.

Тогда Нетаньяху подверг резкой критике политику Евросоюза в отношении Израиля и назвал ее безумной. "Не надо вредить единственной стране в регионе, которая заботится об интересах Европы. Перестаньте нападать на Израиль, поддержите нас. Европа отрезает себя от одного из наиболее быстро развивающихся центров мира, и это совершенно нелогично. Европа вредит себе тем, что пытается вредить Израилю своей безумной политикой выдвижения нам условий", - заявил тогда глава израильского правительства.

В последние месяцы МИД и представители кабинета министров Израиля вели активные переговоры с руководством четырех стран о реализации плана по проведению очередного саммита в Иерусалиме, указывает издание. Отмечается, что израильский лидер активно участвует в работе региональных внутриевропейских блоков. В частности, в 2018 году он посетил форум лидеров стран Балтии, планируется участие в Балканском саммите.

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