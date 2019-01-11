Израиль ожидает беспорядки на границе с Газой

В пятницу 11 января на границе с Сектором Газа вновь ожидаются мощные демонстрации. Лидеры ХАМАС пообещали обострение конфликта, если «катарские деньги» не будут доставлены до конца недели, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Очередная передача 15 миллионов долларов наличными была задержана израильской стороной после ракеты, которая была выпущена из Газы в сторону Ашкелона.

В четверг Газу посетила делегация египетской разведки, которая попыталась предотвратить очередной виток конфликта.

Предметом переговоров с ХАМАС и представителем ФАТХ в Газе было открытие КПП «Рафах» на египетской границе — единственной возможности для жителей Газы покинуть сектор, минуя Израиль.

Палестинские СМИ сообщают, что египтяне передали Израилю, что если в пятницу ХАМАС устроит беспорядки, «Египет будет реагировать жестко».

ЦАХАЛ готовится к необычной активности «на заборе». Два дня назад ХАМАС после долгого перерыва возобновил финансирование запуска шаров со взрывными устройствами на израильскую территорию.

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