СМИ: ВВС Израиля имитировали налеты на южные районы Ливана во время ударов по Сирии

Истребители израильских ВВС вторглись в субботу в воздушное пространство Ливана и имитировали налеты на южные районы страны во время ракетных ударов по Сирии. Об этом сообщило агентство Al-Watania. По его информации, самолеты появились также в небе над прибрежным городом Захрани и совершили провокационные полеты на малой высоте, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее представитель сирийского военного командования сообщил агентству SANA, что противник атаковал окрестности Дамаска. По его словам, израильские удары последовали со стороны области Северная Галилея на границе с Ливаном.

"Большинство воздушных целей противника было поражено", - указал он. По словам военпреда, только одна из ракет попала в складское помещение в районе столичного аэропорта.

По сведениям телеканала Al-Hadath, израильские самолеты атаковали иранские военные склады в районе столичного аэропорта, которыми пользуется шиитская милиция "Хезболлах", воюющая на стороне правительственной армии. Удары были нанесены также по объектам на территории военного аэродрома Меззе на западе Дамаска и предместью Эль-Кисва, которое уже подвергалось атакам 25 декабря и 29 ноября.

Между тем сирийский военный эксперт Омар Маарбуни подверг сомнению утверждения о том, что целями агрессивного нападения были иранские объекты под Дамаском. "Израиль всякий раз ищет предлог для своего военного вмешательства и как правило, оправдывает ракетные удары по окрестностям Дамаска нахождением там иранских баз", - заявил эксперт телеканалу Syria TV.

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