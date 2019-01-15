Забастовка на израильских биржах труда

С сегодняшнего дня бастуют все бюро по трудоустройству Израиля, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

По сообщению израильского новостного сайта «Аруц шева», с сегодняшнего дня впредь до особого уведомления прекращают работу израильские бюро по трудоустройству. Профсоюзный комитет работников Cлужбы трудоустройства объявил, что забастовка объявлена из-за нарушения министерством финансов Израиля своих обязательств по переводу служащих, работающих через посреднические фирмы (кабланут) в ранг постоянных работников.

Эти обязательства минфин взял на себя по программе «Круги занятости» при подписании нового коллективного договора. Министерство пока не прокомментировало действия служащих, хотя о бессрочной забастовке было объявлено заранее.

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