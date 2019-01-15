Забастовка на израильских биржах труда

15 января 2019 11:07 (UTC+04:00)

С сегодняшнего дня бастуют все бюро по трудоустройству Израиля, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

По сообщению израильского новостного сайта «Аруц шева», с сегодняшнего дня впредь до особого уведомления прекращают работу израильские бюро по трудоустройству. Профсоюзный комитет работников Cлужбы трудоустройства объявил, что забастовка объявлена из-за нарушения министерством финансов Израиля своих обязательств по переводу служащих, работающих через посреднические фирмы (кабланут) в ранг постоянных работников.

Эти обязательства минфин взял на себя по программе «Круги занятости» при подписании нового коллективного договора. Министерство пока не прокомментировало действия служащих, хотя о бессрочной забастовке было объявлено заранее.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Израиле впервые будут производить электробусы
Израиль 14 января 17:52
Назван израильский город шоппинга
Израиль 14 января 14:50
В МИД Израиля взорвалась газовая граната
Израиль 13 января 19:20
Израильтяне помогут белорусам разводить свиней
Израиль 12 января 14:00
СМИ: ВВС Израиля имитировали налеты на южные районы Ливана во время ударов по Сирии
Израиль 12 января 10:46
Рекорды всех времен в инвестициях в израильский хайтек
Израиль 11 января 18:03
Лента новостей
В Азербайджане оштрафованы вещатели кабельной сети
Общество 12:07
В Баку перенесены две автобусные остановки (ФОТО)
Общество 12:00
Туркменистан приобретет буровое оборудование
Тендеры 11:58
Ройа Айхан и Мири Юсиф проведут концерт для всех влюбленных (ВИДЕО)
Звёздный мир 11:53
Генпрокуратура Азербайджана о проверках в ПО «Лифтремонт»
Происшествия 11:49
Внешнеторговый оборот Грузии вырос в 2018 году
Грузия 11:42
Азербайджанская страховая компания A-Qroup оплатила 50 случаев лечения за рубежом
Бизнес 11:37
В Азербайджане 25 главам стройкомпаний сделаны предупреждения - Генпрокуратура
Общество 11:36
Сильный снегопад прервал связь с более чем 200-ми населенными пунктами в Турции
Турция 11:33