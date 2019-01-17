В израильских магазинах появится "вегетарианское мясо"

В торговых точках Израиля скоро появится так называемое вегетарианское мясо, в последние месяцы его опробовали в рамках пилотного проекта для ресторанов, теперь продукт планируют продавать в обычных магазинах, написало в четверг издание "Калькалист", передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Стоимость новинки достаточно высокая - 30 шекелей (около десяти долларов) за 250 граммов. Но она пахнет, выглядит и даже "кровоточит" (за счет свекольного сока) как обычное мясо, при том, что в ней вообще нет холестерина, сои или глютена, а насыщенных жиров всего пять граммов, уточняет издание.