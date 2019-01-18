Израиль перестал регистрировать почетные консульства в Иерусалиме

Израиль подталкивает дружественные ему государства к реальным, а не символическим шагам, направленным на признание Иерусалима столицей еврейского государства, передает Trend со ссылкой на израильские СМИ.

Так, чисто символическим шагом, не отвечающим политическим реалиям, является, по мнению израильского руководства, декларативный шаг в виде открытия в Иерусалиме почетного консульства.

Такой вывод следует из уведомления израильского МИДа, направленного во внешнеполитические ведомства других государств, поддерживающих с Израилем дипломатические отношения.

Уведомление датировано 18 ноября. В нем говорится, что запросы на открытие почетных консульств в Иерусалиме, а также на продление статуса офисов почетных консулов в столице, более рассматриваться не будут. Исключение могут составлять только запросы, исходящие от государств, имеющих посольства в Иерусалиме.

Если же государство пока не готово перенести свое посольство из Тель-Авива в Иерусалим, оно, по утверждению высокопоставленных израильских чиновников, может продемонстрировать свои дружеские отношения с Израилем открытием в Иерусалиме торгового или культурного представительства, а также офиса военного атташе.

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