Израиль поможет Индии в организации системы безопасности

Советник премьер-министра по вопросам национальной безопасности, глава Совета национальной безопасности Израиля Меир Бен-Шабат вернулся 18 января из Индии, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Как сообщает пресс-служба главы правительства, Бен-Шабат встретился с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, с которым премьер-министр Биньямин Нетаньяху провёл телефонный разговор.

Израильский силовик прибыл в Дели по приглашению советника премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджита Довала и провел серию встреч с генеральным директором министерства обороны Индии, генеральным директором МИДа и руководителями служб безопасности.

На встречах обсуждались вопросы, касающиеся межгосударственных отношений, продвижения контрактов, связанных со сферой безопасности. Были достигнуты дополнительные договорённости по вопросам безопасности, по технологическому и гражданско-экономическому сотрудничеству между Израилем и Индией.

Обсуждались и региональные вопросы. Глава Совета национальной безопасности рассказал об усилиях Ирана по созданию своего военного плацдарма в Сирии и его деятельности, подрывающей стабильность в регионе.

Главу Совета национальной безопасности сопровождали посол Израиля в Индии Рон Малка и военный атташе полковник Эфи Дафрин.

Бен-Шабат летел в Дели прямым рейсом авиакомпании Air India через воздушное пространство Саудовской Аравии и Омана.Договорённость об открытии этого авиамаршрута была достигнута главами правительств Израиля и Индии.

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