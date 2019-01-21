Израильские военные заявили, что атакуют иранские силы в Сирии

21 января 2019 05:33 (UTC+04:00)

Израильские войска заявили, что атакуют в ночь на понедельник иранские силы в Сирии, передаёт Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Армия обороны Израиля сейчас наносит удары по целям иранского подразделения "Аль-Кудс" на территории Сирии", - сказано в релизе армейской пресс-службы.

Израильтяне предостерегли сирийские правительственные силы от попыток им помешать.

"Армия обороны Израиля предостерегает сирийские вооруженные силы от попыток причинить ущерб израильской территории или израильским войскам", - говорится в заявлении.

Военные не объясняют причин атаки, однако накануне они сообщили о перехвате над контролируемой Израилем частью Голанских высот ракеты, выпущенной из Сирии.

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