Нетаньяху: Израиль ударит по любой стране, представляющей для него угрозу

21 января 2019 17:26 (UTC+04:00)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху после ночных авиаударов по Сирии заявил, что Израиль готов нанести ответный удар по любой стране, которая будет представлять для нее угрозу, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Мы действуем против Ирана и против сирийских сил, которые содействуют агрессии Ирана. Кто бы ни попытался навредить нам, мы ударим по ним в ответ. Кто бы ни угрожал уничтожить нас, понесет полную ответственность за это", - заявил Нетаньяху во время выступления на торжественной церемонии открытия аэропорта "Рамон".

Комментируя запуск ракеты Ираном, Нетаньяху подчеркнул, что Израиль не станет закрывать глаза на такие "агрессивные действия".

Израильские военные минувшей ночью нанесли удары по иранским складам оружия в Сирии и нескольким батареям ПВО, которые открыли огонь по самолетам, задействованным в бомбардировках. Налет, подобного которому не было с мая прошлого года, военные назвали ответом на зафиксированную накануне попытку ракетного обстрела Голанских высот.

Как сообщил в понедельник национальный центр управления обороной РФ, ВВС Израиля в ночь на понедельник нанесли три авиационных удара по территории Сирии с западного, юго-западного и южного направлений, погибли четыре и ранены шесть сирийских военных.

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