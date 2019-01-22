На побережье Израиля прошли испытания новой системы ПВО

Около 6 часов утра в центральных районах Израиля были слышны взрывы и в небе над морем следы пролета ракет. Как оказалось, это были совместные израильско-американские испытания новой системы ПВО «Стрела», передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Испытания новой системы противоракетной обороны прошли в районе пляжа Пальмахим, о результатах будет сообщено в течение ближайших нескольких часов.

Система предназначена для перехвата баллистических ракет дальнего радиуса действия за пределами атмосферы.

В феврале прошлого года Израиль и США также проводили испытания «Стрелы 3». Ракеты не попали в назначенные цели, но эксперимент получил оценку «хорошо», так как собственно его целью было отслеживание траекторий полета новых противоракет.

Предполагается, что позже в этом году испытания пройдут на Аляске. Для полноценной проверки ПВО нужны большие незаселенные пространства, которыми Израиль не располагает.

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