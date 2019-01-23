Нетаньяху снова заморозил передачу катарских миллионов ХАМАСу

23 января 2019 10:39 (UTC+04:00)

Глава правительства Биньямин Нетаньяху принял решение не передавать ХАМАСу третий транш катарских миллионов в связи с инцидентами на границе с Газой. Решение было принято после консультации с силами безопасности, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

В течение дня 22 января террористы дважды открывали огонь по израильским военным. В первый раз никто не пострадал, а во второй был легко ранен офицер-десантник. Стрельба чудом не закончилась трагически: пуля попала в каску.

Кроме того, четверо арабов из сектора приблизились сегодня к забору безопасности, а двое из них сумели перебраться на израильскую сторону.

За последние две недели это уже третье решение Нетаньяху относительно катарских денег. Во вторую неделю месяца представитель Катара Мухаммед Аль-Амади должен был перевезти в сектор Газы третий транш наличными, но Израиль заморозил передачу после того, как в ночь на понедельник террористы выпустили ракеты по Западному Негеву. Она была сбита батареей «Железный купол».

Уже на следующий день начальник Генштаба Айзенкот сказал, что «катарские деньги сдерживают напряженность на юге» и «без них взрыв наступит быстрее».

20 января, Мухаммед Аль-Амади заявил СМИ, что третий транш будет передан в эту среду, завтра, 23-го января. То есть израильское руководство дало на это «добро».

Программа передачи в течение шести месяцев 150 млн долларов на выплату зарплаты служащим администрации ХАМАСа была принята в рамках соглашения об «урегулировании» после двухдневных обстрелов юга Израиля. Первый транш — 90 млн долларов — был передан в Газу 8 ноября.

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