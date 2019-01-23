Армия Израиля обвинила ХАМАС в обострении ситуации на границе Газы

Израильские военные возложили на правящее в секторе Газа радикальное палестинское движение ХАМАС ответственность за обострение ситуации на границе этого палестинского анклава. Об этом говорится в распространенном в среду коммюнике пресс-службы Армии обороны Израиля, последовавшем за обстрелами военнослужащих и ответными ударами во вторник, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Террористическая организация ХАМАС - единственный ответственный за все акты агрессии, источником которых является сектор Газа", - говорится в распространенном военными коммюнике. "Армия обороны Израиля готова действовать против любых актов террора, проистекающих из сектора Газа, и полна решимости защищать израильских гражданских", - добавили в пресс-службе.

Кроме того, военные подтвердили нанесение ударов с использованием авиации вечером во вторник по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на обстрел солдат на границе с анклавом. До этого израильские танки дважды поражали наблюдательные посты ХАМАС в секторе. "В течение дня во вторник солдаты несколько раз подвергались обстрелу вдоль забора безопасности у границы сектора Газа. В ответ истребители Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким целям на территории военного лагеря ХАМАС в северной части сектора Газа", - говорится в коммюнике.

Ранее во вторник у границы сектора Газа был ранен израильский офицер.

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