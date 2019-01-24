Израильские военные попали под обстрел на границе с Сирией

24 января 2019 12:40 (UTC+04:00)

Израильские военнослужащие в ночь на четверг попали под обстрел на границе с Сирией и открыли ответный огонь, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

С израильской стороны потерь не было, уточнили военные.

"Минувшей ночью военнослужащие Армии обороны Израиля, действовавшие... рядом с сирийским пограничным забором, засекли выстрелы в своем направлении. Войска открыли ответный огонь", - говорится в пресс-релизе.

Израильтяне не говорят, кто мог стоять за обстрелом. Ранее израильские военные разбомбили в Сирии несколько объектов иранского присутствия и установки ПВО, открывшие огонь по самолетам.

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