Израильские военные попали под обстрел на границе с Сирией

Израильские военнослужащие в ночь на четверг попали под обстрел на границе с Сирией и открыли ответный огонь, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

С израильской стороны потерь не было, уточнили военные. "Минувшей ночью военнослужащие Армии обороны Израиля, действовавшие... рядом с сирийским пограничным забором, засекли выстрелы в своем направлении. Войска открыли ответный огонь", - говорится в пресс-релизе. Израильтяне не говорят, кто мог стоять за обстрелом. Ранее израильские военные разбомбили в Сирии несколько объектов иранского присутствия и установки ПВО, открывшие огонь по самолетам. Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.