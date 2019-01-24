В центре Израиля развернута батарея "Железный купол"

В четверг было объявлено, что в связи с угрозами безопасности в израильском регионе Гуш Дане развернута батарея ПВО «Железный купол». Угрозы могут идти как с севера, так и с юга, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Сегодня в Сектор Газа был передан третий «катарский транш» 15 миллионов долларов наличными на выплату зарплат государственным служащим. Первые две выплаты сопровождались обстрелами юга Израиля и усилением террора ХАМАС в Иудее и Самарии.

Завтра на границе с сектором военные готовятся к очередным акциям протеста. На этой неделе выстрелом палестинского снайпера был легко ранен израильский офицер. В ответ ВВС ЦАХАЛ нанесли удары по объектам ХАМАС в Газе. Один боевик убит.

После долгого перерыва на совместное заседание собрались представители всех вооруженных группировок в секторе для выработки плана противодействия Израилю.

Однако, угроза исходит не только с юга, но и севера. В ответ на ракету «земля-земля» по Голанским высотам, в понедельник ВВС Израиля нанесли удары по объектам Ирана возле аэропорта Дамаска. Убито 12 иранских военных. В ответ командующий подразделением «Аль-Кудс» Касем Сулеймани пообещал Израилю ответ «в соответствии с международными нормами».

И в Газе, и в Иране назвали обострение конфликта «последствиями израильских выборов».

Сегодня в ответ на выстрелы из-за разделительного забора с Сирией, солдаты ЦАХАЛ открыли ответный огонь. Пострадавших нет.

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