Самый большой израильский университет находится за океаном

Израиль занимает первое место по количеству ученых, работающих в американских университетах — сравнительно с численностью своего населения, передает Trend со ссылкой на Новости Изариля.

Согласно отчету, опубликованному вашингтонским Институтом Международного образования (IIE), в 2017 году в университетах США работали 1,725 израильских ученых. Это число растет: оно на 5,6% больше, чем в 2016 году. Как отмечает газета The Marker, в действительности израильтян в университетах больше, поскольку опубликованные данные включают только получивших временную должность и приехавших для исследований в рамках пост-доктората. Южнокорейских ученых в 4 раза больше (7,300), но население Южной Кореи почти в 6 раз больше, чем в Израиле. На втором месте оказалась Исландия с 52 учеными. Канада, Ирландия и Норвегия идут следом.

Японских исследователей в США 4,300 при 126-миллионном населении. У 86-миллионной Германии в США всего 5,350 ученых.

В абсолютных числах на первом месте Китай, на которых приходится треть иностранных ученых (45 тысяч), но в соотношении с численностью населения и Поднебесная уступает Израилю. На втором месте в абсолютных числах — Индия с 12,500 ученых, занятых в США.

По статистике израильского Центрального статистического бюро, с 1980 по 2011 гг. третью степень в США делали каждый четвертый израильский математик (24,2%), каждый пятый специалист по компьютерным наукам (19,7%) и фармацевт (17,5%). Более 16% инженеров-механиков и авиаконструкторов занимались наукой в американских университетах.

Данные IIE могут вызвать, с одной стороны, гордость за признание высокого уровня израильских ученых, но с другой, тревогу за состояние научной отрасли в Израиле, не способной дать работу и нормальные условия тысячам талантливых ученых, и за усиливающееся бегство мозгов за океан.

В результате израильских ученых в США не меньше, чем преподавателей в двух-трех наших университетах, и больше, чем ведущих преподавателей в Тель-авивском университете (1,100).

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