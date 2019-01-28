Правительство Израиля разрешило экспорт медицинского канабиса

28 января 2019 14:10 (UTC+04:00)

Правительство Израиля утвердило программу экспорта медицинского канабиса, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Правительство Израиля приняло рекомендации межминистерской комиссии, которая проверила возможности экспорта медицинского канабиса. Они были представлены правительству с опозданием в полтора года после долгих обсуждений с участием министерств финансов, здравоохранения, внутренней безопасности, сельского хозяйства и экономики.

Министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль назвал это решение «историческим для израильского сельского хозяйства».

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