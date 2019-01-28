Правительство Израиля разрешило экспорт медицинского канабиса

Правительство Израиля утвердило программу экспорта медицинского канабиса, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

Правительство Израиля приняло рекомендации межминистерской комиссии, которая проверила возможности экспорта медицинского канабиса. Они были представлены правительству с опозданием в полтора года после долгих обсуждений с участием министерств финансов, здравоохранения, внутренней безопасности, сельского хозяйства и экономики.

Министр сельского хозяйства Израиля Ури Ариэль назвал это решение «историческим для израильского сельского хозяйства».

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