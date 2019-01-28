В Иерусалиме Нетаньяху встретился с главой МИД Италии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху встретился в своей канцелярии в Иерусалиме с министром иностранных дел Италии Энцо Моаверо-Миланези, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

Стороны обсудили расширение двустороннего сотрудничества в сфере технологий, инноваций и промышленности, а также продвижение процесса создания газопровода East Med, по которому, как ожидается, газ будет экспортироваться из Израиля в Европу через Кипр и Грецию.

Премьер-министр Нетаньяху проинформировал главу МИД Италии об усилиях Ирана по созданию военного плацдарма в Сирии и его деятельности, подрывающей стабильность на Ближнем Востоке.

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