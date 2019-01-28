Тель-Авив получил ключ Евровидения-2019

28 января 2019 21:28 (UTC+04:00)

Израильский Тель-Авив получил от португальской столицы Лиссабона ключ Евровидения - символ города-хозяина музыкального конкурса, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Церемония в тель-авивском Музее искусств стала первым официальным мероприятием Евровидения 2019 года, который состоится в мае во втором по величине городе Израиля, его деловой столице и самом популярном средиземноморском курорте.

"Дамы и господа, теперь это официально. Евровидение переехало в Тель-Авив", - объявила ведущая, когда вице-мэр Лиссабона Дуарте Кордейро вручил ключ мэру израильского города Рону Хульдаи.

Согласно традиции, берущей начало с 2008 года, он прикрепил на кольцо с ключом символ Лиссабона - в дополнение к атрибутике других городов, принимавших конкурс.

"Сотни людей начали работать... с одной целью - сделать так, чтобы Евровидение этого года стало лучшим шоу в самом крутом городе мира", - сказал Хульдаи.

После передачи ключа в музее пройдет жеребьевка, которая определит порядок, в котором страны будут состязаться в полуфиналах.

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