Нетаньяху обвинил Иран в ежедневных кибератаках на Израиль

Иран осуществляет кибератаки на Израиль на ежедневной основе. С таким заявлением выступил во вторник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на конференции по кибертехнологиям Cybertech-2019 в Тель-Авиве, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Иран осуществляет кибератаки на Израиль на ежедневной основе. Мы отслеживаем эти атаки. Мы видим эти кибератаки и отражаем их каждый раз", - заявил премьер. Видео выступления Нетаньяху на конференции распространила его пресс-служба.

"Иран является угрозой для нас [Израиля - прим. ТАСС] и во многих других сферах. Только за последние 24 часа мы слышали от них [Ирана] угрозы нас уничтожить, нанести ракетные удары по нашим городам. Мы помним об этих угрозах, но они не производят на нас впечатления, потому что мы знаем, что сильны как в защите, так и в нападении", - добавил премьер.

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