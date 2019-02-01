Facebook удалил иранские аккаунты, которые пытались влиять на выборы в Израиле

1 февраля 2019 11:25 (UTC+04:00)

Компания Facebook сообщила об удалении 783 страниц и групп, которые пытались влиять на политическую обстановку в 20 странах, в том числе, Израиле, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Фальшивые аккаунты были связаны с Ираном и действовали как в Европе, так и на Ближнем Востоке. При этом боты создавали страницы якобы принадлежащие жителям этих стран, и продвигать иранские интересы.

В Facebook сообщили, что подобные кампании они вычисляют по скоординированным усилиям поддельных страниц и по пользовательскому поведению, но это требует времени и значительных усилий, поэтому подобные сети фальшивых пользователей удаляются не сразу.

В Израиле боты представлялись жителями страны и продвигали иранский взгляд на палестино-израильский конфликт и происходящее в Сирии.

В партии «Ликуд» немедленно заявили, что иранские пользователи пытались свергнуть премьер-министра Нетаньяху и это месть за добытые архивы ядерной программы и, в конечном итоге, отмену ядерной сделки с США.

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