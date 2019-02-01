Израильские военные спасатели вернулись из Бразилии, где участвовали в поисковой операции

В пятницу, 1 февраля, около 130 военнослужащих ЦАХАЛа, участвовавших в поисково-спасательной операции в Бразилии, вернулись в Израиль, сообщает пресс-служба израильской армии. Они работали на месте обрушения дамбы "Баррахем 1" в Брумадинью с 28 по 31 июля, передает Trend со ссылкой на newsru.co.il.

В аэропорту имени Бен-Гуриона состоялась церемония встречи военных спасателей.

В составе израильской группы действовали военные инженеры, врачи, бойцы спасательных и пожарных подразделений. Израильские военные привезли в Бразилию около 10 тонн груза: оборудование для поиска людей по сигналам сотовых телефонов, специальные радарные системы и беспилотные летательные аппараты, медицинское оборудование и медикаменты, а также оборудование, позволяющее строить на воде.

Бойцами ЦАХАЛа были проведено картирование района обрушившейся дамбы. Израильтяне были привлечены для работ по извлечению тел погибших из автобуса, смытого селевым потоком, а также к другим операциям.

Израильские и бразильские СМИ со ссылкой на руководителя поисковой операции Эдуардо Анджело сообщали, что не всё оборудование, привезенное израильской делегацией, эффективно в сложившейся ситуации.

Жертвами обрушения дамбы "Баррахем 1" стали не менее 110 человек, 238 всё еще числятся пропавшими без вести. Найти выживших шансов нет, считают бразильские спасатели.

Дамба "Баррахем 1" в Брумадинью принадлежит крупнейшей в Бразилии горнодобывающей компании Vale. Эта компания была также ответственна за аварию на дамбе в Бенто-Родригеси в 2015 году. Против компании Vale, а также ее президента Фабио Шварцмана и финансового директора Лучано Сиани подан иск в окружной суд Нью-Йорка (США). Руководство компании обвиняют в предоставлении инвесторам ложной информации о гарантиях безопасности для работников. Сообщается также об аресте в Сан-Паулу двух инженеров Vale, ответственных за безопасность. Авария, гибель и исчезновение сотен людей, и подача иска привели к резкому падению акций Vale.

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