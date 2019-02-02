Европа осуждает решение Израиля об уходе наблюдателей из Хеврона

Министры иностранных дел Норвегии, Швеции, Швейцарии, Италии и Турции, представители которых составляют Международные силы наблюдателей в Хевроне (TIPH), опубликовали в пятницу совместное заявление против решения Израиля не продлевать мандат международных наблюдателей в Хевроне, передает Trend со ссылкой на cursorinfo.co.il.

В совместном заявлении пять европейских стран осудили решение Нетаньяху не продлевать мандат этих сил.

На прошлой неделе глава правительства Биньямин Нетаньяху сообщил о своем решении не продлевать миссии международных наблюдателей в Хевроне.

«Мы не позволим дальнейшего присутствия международной структуры, действующей против нас», — заявил глава правительства.

Миссия под названием «Временное международное присутствие в Хевроне» существует с середины 1990-х годов и осуществляет мониторинг ситуации в городе, который поделен между израильтянами и палестинцами.

В заявлении говорится, что это решение является «нарушением соглашений Осло» и что оно «подрывает один из немногих механизмов урегулирования израильско-палестинских споров и может оказать негативное влияние на ситуацию на местах».

По поводу утверждений израильских властей о том, что наблюдатели в Хевроне якобы действовали против Израиля, в заявлении говорится: «Такие претензии неприемлемы и безосновательны».

Европейский союз также осудил решение Израиля.

«Это решение может привести к дальнейшему ухудшению и без того хрупкой ситуации на местах, — говорится в заявлении ЕС, — согласно международному праву, Израиль обязан защищать палестинских жителей Хеврона».

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