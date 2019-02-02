Standard & Poor’s оставила Израилю высокий кредитный рейтинг

Standard & Poor’s (S&P), одно из трех самых влиятельных международных рейтинговых агентств, оставило без изменений на отметке «АА-» долгосрочный кредитный рейтинг Израиля. Категория «АА» определяет эмитента долга как «обладающего очень высокими возможностями по выплате долгов и процентов по этим долгам». Это означает, что Израиль может получать кредиты под более низкие проценты, передает Trend со ссылкой на Новости Израиля.

Агентство перевело Израиль в более высокую категорию кредитного рейтинга (из А+ в АА-) в августе прошлого года (впервые в истории Израиля) и не изменило его, несмотря на рост государственного долга и напряженность в ближневосточном регионе. Перспектива обозначена как «стабильная», а это означает, что компания не понизит рейтинг и в ближайшем будущем.

В объяснении этого шага S&P указала, что перспективы роста израильской экономики остаются стабильными на фоне снижения глобального роста. Вместе с тем рекомендация агентства прозвучала как предупреждение: «Мы полагаем, что новое правительство добьется того, чтобы государственный долг оставался меньше 60% ВВП».

На этой неделе минфин сообщил, что впервые с 2009 года государственный долг в Израиле вырос до 61,2% (808 млрд шекелей) по сравнению с 60,5% в конце 2017 года. Однако в министерстве успокоили, что рост небольшой и он меньше, чем долг 2009 года, который составлял 70% ВВП. С тех пор он снизился на 11%.

Это было одной из важнейших причин повышения кредитного рейтинга страны.

Пор прогнозу S&P, бюджетный дефицит правительства составит в 2019 году 3,3%, что выше целевого плафона минфина (2,9%).

Агентство отмечает также, что снижение роста экономики в 2019 году с 3,5% до 3,3% произойдет главным образом из-за спада в государствах, с которыми торгует Израиль.

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