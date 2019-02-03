В Израиле налог на жилье, сдаваемое в аренду туристам, может быть удвоен

3 февраля 2019 16:51 (UTC+04:00)

В Тель-Авиве ставка налога на жилье, сдаваемое в краткосрочную аренду более чем на три месяца в году, может быть удвоена. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РИА Новости, сообщает The Jerusalem Post.

Повысить ставку налога предложил муниципалитет, окончательное решение примет городской совет 18 февраля.

В последние годы число квартир в Тель-Авиве, которые собственники сдают в краткосрочную аренду через онлайн-сервисы бронирования, существенно увеличилось. Это привело к повышению цен на аренду для местных жителей и угрожает их привычному образу жизни, говорится в заявлении муниципалитета.

Чтобы решить эту проблему и сократить количество сдаваемых туристам квартир, муниципалитет предлагает более чем вдвое увеличить для них ставку налога на недвижимость - с 14,3 долларов (средний показатель в городе) до 33,1 доллара за квадратный метр.

За последние два года турпоток в Израиль вырос почти на 40%. Количество квартир и домов, предлагаемых для краткосрочной аренды на онлайн-площадках бронирования, в конце 2018 года достигло 7 500 единиц. Из них 3 700 объектов размещения - в Тель-Авиве.

Уровень заполняемости сдаваемого в городе жилья составил около 74%, средний по стране - 70,4%.

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