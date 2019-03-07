Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в секторе Газа

7 марта 2019 20:55 (UTC+04:00)

Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков на границе сектора Газа в ответ на огонь с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Информации о потерях в перестрелке не поступало.

"Несколько выстрелов были произведены по позиции Армии обороны Израиля у северной части сектора Газа... О пострадавших с израильской стороны не сообщается. В ответ танк Армии обороны Израиля атаковал военный пост ХАМАС в северной части сектора Газа", - сказано в пресс-релизе.

Перестрелка продолжила наметившуюся в последние недели тенденцию к обострению ситуации на границах сектора Газа. Минувшей ночью израильская авиация нанесла удары по базе боевиков ХАМАС в ответ на ракету и связку воздушных шаров со взрывчаткой, выпущенных накануне из палестинского анклава. В ночных столкновениях на границе также погиб палестинский подросток, несколько жителей сектора Газа были ранены, сообщали местные медики.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
ВВС Израиля атаковали базу боевиков в ответ на обстрел из сектора Газа
Израиль 06:45
Израиль задействовал систему ПВО после запуска ракеты из сектора Газа
Израиль 01:45
Израильские солдаты арестовали 11 палестинцев на Западном берегу реки Иордан
Израиль 6 марта 12:42
Помпео проведет "стратегический диалог" в Ливане, Израиле и Кувейте
США 6 марта 10:44
В Израиле состоялась встреча со знаменитым актером и режиссером Тофиком Мирзоевым
Культура 6 марта 07:31
В Израиле решили отменить проданные против правил билеты на "Евровидение"
Израиль 5 марта 17:49
Лента новостей
Новый посол США в Азербайджане: С нетерпением жду начала выполнения своей миссии (ФОТО)
Политика 21:28
В Азербайджане увеличилось число налогоплательщиков
Бизнес 21:15
Новый посол США в Азербайджане прибыл в Баку
Политика 21:14
Азербайджанская компания «Freshair» примет участие в строительстве крупного объекта в Баку
Бизнес 21:06
В Азербайджане выявлены случаи подделки сертификатов пищевой безопасности
Общество 20:51
Закир Гасанов встретился с личным представителем действующего председателя ОБСЕ
Нагорно-карабахский конфликт 20:50
"Человек: познай Себя": новая программа YARAT
Культура 20:44
На заседании Совета Всемирного конгресса новостных агентств в Софии обсуждены вопросы последних приготовлений к VI Конгрессу (ФОТО)
Общество 20:32
Двое военнослужащих азербайджанской армии попали под снежную лавину
Происшествия 20:27