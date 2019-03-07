Израильский танк обстрелял пост ХАМАС в секторе Газа

Израильский танк обстрелял пост палестинских боевиков на границе сектора Газа в ответ на огонь с территории анклава, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Информации о потерях в перестрелке не поступало.

"Несколько выстрелов были произведены по позиции Армии обороны Израиля у северной части сектора Газа... О пострадавших с израильской стороны не сообщается. В ответ танк Армии обороны Израиля атаковал военный пост ХАМАС в северной части сектора Газа", - сказано в пресс-релизе.

Перестрелка продолжила наметившуюся в последние недели тенденцию к обострению ситуации на границах сектора Газа. Минувшей ночью израильская авиация нанесла удары по базе боевиков ХАМАС в ответ на ракету и связку воздушных шаров со взрывчаткой, выпущенных накануне из палестинского анклава. В ночных столкновениях на границе также погиб палестинский подросток, несколько жителей сектора Газа были ранены, сообщали местные медики.

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