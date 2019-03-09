Радикалы из сектора Газа запустили ракету по Израилю

9 марта 2019 23:19 (UTC+04:00)

Радикалы из сектора Газа запустили в субботу ракету по территории Израиля. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщила пресс-служба израильской армии.

"Вслед за срабатыванием сирен воздушной тревоги в региональном совете Эшколь (граничит с сектором Газа - прим. ТАСС) был засечен запуск ракеты из сектора Газа по территории Израиля", - говорится в распространенном военными коммюнике.

Государственное радио Израиля Kan сообщает, что запущенная из сектора Газа ракета разорвалась в незаселенной местности. По данным радиостанции, пострадавших в результате инцидента нет.

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