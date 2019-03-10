Израиль атаковал базу и два судна ХАМАС в ответ на обстрел из сектора Газа

Израильская авиация атаковала в ночь на воскресенье базу и два судна палестинских боевиков в секторе Газа в ответ на выпущенную накануне ракету, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня самолеты и иные летательные аппараты Армии обороны Израиля нанесли удары по нескольким военным целями на территории комплекса ХАМАС в северной части сектора Газа и двум судам ХАМАС", - сказано в релизе.

"Удар был нанесен в ответ на ракету, которая была минувшим вечером выпущена из сектора Газа по израильской территории, и иные акции насилия, которые на протяжении последних нескольких дней включали запуски воздушных шаров со взрывчаткой и попытки повредить пограничную инфраструктуру безопасности", - добавили военные.

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