Нетаньяху рассказал о налаживании отношений с рядом арабских стран

Израиль поддерживает контакты с "полудюжиной" арабских и мусульманских стран, которые прежде к нему относились враждебно, сказал премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.
Запуск процесса нормализации с соседями по региону в обход неурегулированной палестинской проблемы он возвел в ранг одного из основных достижений своего десятилетнего правления и регулярно напоминает о нем в преддверии апрельских выборов.
"Мы проделываем это с обширными сегментами арабского и исламского мира в рамках процесса ускоренной нормализации, только часть которого видна общественности. Мы также продвигаем этот процесс в тайне. Израиль сейчас в контакте с полудюжиной важных арабских и исламских стран, которые до недавнего времени были настроены к нему враждебно", - сказал Нетаньяху, выступая на церемонии в память о своем предшественнике Леви Эшколе.
Он не уточнил, о каких странах идет речь. Основную ставку израильтяне делают на монархии Персидского залива. На них еврейское государство смотрит как на естественных союзников в сдерживании роста влияния Ирана в регионе.
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