Нетаньяху рассказал о налаживании отношений с рядом арабских стран

Запуск процесса нормализации с соседями по региону в обход неурегулированной палестинской проблемы он возвел в ранг одного из основных достижений своего десятилетнего правления и регулярно напоминает о нем в преддверии апрельских выборов.

"Мы проделываем это с обширными сегментами арабского и исламского мира в рамках процесса ускоренной нормализации, только часть которого видна общественности. Мы также продвигаем этот процесс в тайне. Израиль сейчас в контакте с полудюжиной важных арабских и исламских стран, которые до недавнего времени были настроены к нему враждебно", - сказал Нетаньяху, выступая на церемонии в память о своем предшественнике Леви Эшколе.