Израильские военные перехватили три ракеты, выпущенные из сектора Газа

15 марта 2019 11:35 (UTC+04:00)

Израильские военные засекли еще четыре пуска ракет из сектора Газа и перехватили три из них, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Всего с начала пятницы, по данным военных, палестинские боевики выпустили по южным районам Израиля девять ракет в дополнение к двум, которые накануне разорвались в густонаселенном центре страны.

"Четыре запуска зафиксированы из сектора Газа по израильской территории. Три снаряда были перехвачены системой ПРО "Железный купол"", - сказано в пресс-релизе.

В ответ на обстрел ВВС Израиля минувшей ночью нанесли удары по сотне объектов правящего в анклаве движения ХАМАС.

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