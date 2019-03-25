Израильские военные засекли пуск ракеты из сектора Газа

25 марта 2019 10:07 (UTC+04:00)

Палестинские боевики выпустили ракету из сектора Газа, которая попала в дом в одном из населенных пунктов к северу от Тель-Авива - второго по величине города Израиля, сообщили полицейские и военные, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Обстрел, чреватый крупной эскалацией палестино-израильского конфликта, активировал сирены воздушной тревоги в густонаселенной центральной части страны.

"Полиция получила сообщение о ракетном ударе по мошаву Мишмерет. Ракета попала в дом, который загорелся", - сказано в сообщении правоохранительных органов.

В пресс-релизе армии говорится, что они засекли пуск одной ракеты из сектора Газа, откуда ранее в марте уже обстреливали Тель-Авив.

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