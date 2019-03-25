Израильские ВВС атаковали офис лидера ХАМАС

Израильская авиация атаковала офис главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании в секторе Газа, сообщила армейская пресс-служба, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Здание в столичном районе Рималь стало очередной целью бомбардировок, которые продолжаются уже несколько часов, отвечая на ракетный обстрел, в результате которого утром был разрушен жилой дом в густонаселенном центре страны и ранены семь человек, включая троих детей.

"Самолеты ВВС Израиля недавно атаковали офис главы террористической организации ХАМАС Исмаила Хании в районе Рималь северной части сектора Газа. Здание использовалось для проведения многих военных совещаний", - говорится в сообщении военных.

Израильская армия отмечает, что ранее нанесла удары по пятиэтажному зданию МВД сектора Газа и трехэтажной постройке, которая тайно использовалась разведслужбами ХАМАС.

После начала бомбардировок палестинские боевики выпустили по меньшей мере одну ракету по приграничным районам юга Израиля, сообщила также армейская пресс-служба. Информации о наличии пострадавших в обмене ударами не поступало.

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