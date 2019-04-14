Тель-Авив пустит 50 бесплатных автобусов во время финала Евровидения

14 апреля 2019 16:05 (UTC+04:00)

Мэрия Тель-Авива решила пустить 50 бесплатных автобусов по основным маршрутам города в пятницу и субботу 17-18 мая, когда состоится финал конкурса "Евровидение", несмотря на шабат, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Шабат - еврейская суббота, когда в Израиле по религиозным соображениям ограничены многие виды деятельности, включая работу городского транспорта. Обычно городской транспорт в Израиле прекращает движение к вечеру пятницы, перед началом шабата, и возобновляет работу с заходом солнца в субботу, когда заканчивается действие религиозного запрета на большинство видов производительной деятельности.

"Муниципалитет Тель-Авива объявил, что предложит бесплатный трансфер в выходные - 17 мая, когда будут проходить различные мероприятия в рамках "Евровидения", а также 18 мая – в день финала международного конкурса. Маршрутные линии пройдут вдоль основных пунктов, связанных с мероприятиями "Евровидения", включая тель-авивский Экспоцентр, в котором состоятся заключительные события шоу. Муниципальный персонал и волонтеры будут находиться на каждой остановке намеченных маршрутов для оказания помощи туристам", - сообщила мэрия.

Уточняется, что информация о бесплатном трансфере будет опубликована в путеводителе по городу, специально подготовленном для тысяч любителей музыки и фанатов песенного конкурса, которые съедутся на наделю "Евровидения" в Тель-Авиве.

Мэрия города намерена обеспечить доступность и удобство пользования общественным транспортом для туристов во все дни "Евровидения". На экранах в салонах автобусов и в вагонах поездов названия остановок переведены на английский язык, круглосуточно будут работать стойки туристической информации в зале прибытия в международном аэропорту Бен-Гурион и на центральной железнодорожной станции Тель-Авива. Желающим обещают предоставить альтернативные транспортные средства - велосипеды, скутеры и маршрутные такси. Любые вопросы или сложные ситуации помогут разрешить сотни добровольцев.

"Евровидение" пройдет в Тель-Авиве с 14 по 18 мая. По предварительным подсчетам мэрии города, на него съедутся свыше 10 тысяч человек.

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