Израиль предложил Шри-Ланке помощь после серии терактов

21 апреля 2019 17:18 (UTC+04:00)

Израиль готов оказать помощь Шри-Ланке после серии взрывов, унесших в воскресенье жизни более 200 человек, сообщила канцелярия премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Глава правительства... от имени граждан Израиля выразил глубокое потрясение убийственными атаками против ни в чем не повинного гражданского населения Шри-Ланки", - говорится в пресс-релизе.

Восемь взрывов произошли во время празднования Пасхи в католических церквях и отелях столицы Шри-Ланки Коломбо и ряда других районов страны. По последним данным, погибло 207 человек, более 450 пострадали.

"Израиль готов оказать содействие властям Шри-Ланки в это сложное время. Весь мир должен объединиться в борьбе с чумой терроризма", - говорится в заявлении.

Интернет-сайт газеты "Исраэль ха-Йом" со ссылкой на посла Израиля в Индии пишет, что среди пострадавших при взрывах нет граждан еврейского государства.

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